«حكاية شعب» احتفالية لشباب المنيا فى الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا لقاءً حواريًا تحت شعار “حكاية شعب” بمشاركة 300 شاب وشابة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة وضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " .

شهد اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات العمل التنفيذى وعدد غفير من شباب المحافظة .

تناول اللقاء عظمة ملحمة العبور ودورها في تعزيز اللُحمة الوطنية بين الشعب والجيش. وأعرب المشاركون عن فخرهم بالاحتفاء بهذا النصر العظيم الذي يجسد تضحيات الشعب المصري ويظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.



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