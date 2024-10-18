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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب إطعام الكلاب.. سقوط طالبة من أعلي سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت طالبة باصابات بالغة إثر سقوطها من أعلي سطح العقار محل سكنها عقب اختلال توازنها أثناء تقديمها وجبة الطعام للكلاب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 16 سنة، بتقديم وجبة الطعام للكلاب أعلي سطح العقار محل سكنها اختل توازنها وسقطت مصابة، جري نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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