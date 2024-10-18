وزير الخارجية: مصر واعية تماما لكل ما يجري التخطيط له في المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة، إذ أنها هي من قادت عملية السلام وبدونها لم كان هناك تصور لإمكانية تحقيقه، والرئيس الشهيد محمد أنور السادات، دفع حياته ثمنا لمبادرته لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تدرك تمامً وتقتنع والقيادة المصرية تعي تماماً، بأنه لا يوجد سلام بدون قوة تحميه وهي مسألة مفروغ منها.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: «أن مصر لم تتأمر أو تعتدي، القوات المصرية والجيش المصري داخل حدوده، ويحمي حدوده، ولم يكن منذ قديم الأزل يخرج إلى الخارج إلا للدفاع عن الأمن القومي المصري».