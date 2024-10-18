«عبد العاطي»: ندعم ما يتوافق عليه اللبنانيون فيما يخص مسألة الشغور الرئاسي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر كانت صاحبة موقف طليعي في دعم الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أنها تتحرك بشكل ممنهج مع كل القوى اللبنانية بلا استثناء.



وأكمل -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- "نعمل مع كل وزراء الخارجية العرب لخلق موقف عربي داعم لاستقرار لبنان، وندعم استقرار مؤسسات الدولة وجيشها الوطني".

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تدعم ما يتوافق عليه اللبنانيون فيما يخص مسألة الشغور الرئاسي دون فرض أي إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف المليون لبناني نزحوا من الجنوب إلى الشمال.