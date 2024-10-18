المنظمات الأهلية الفلسطينية: المجاعة ضربت مختلف مناطق غزة في ظل تقييد دخول المساعدات

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المجاعة ضربت وتضرب حاليا بشكل أعنف مختلف مناطق قطاع غزة في ظل تقييد الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات بأشكالها المختلفة وفي مقدمتها المواد الغذائية إلى مختلف أنحاء القطاع وربما في الشمال أكثر شدة ولكن في الوسط والجنوب هناك نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.

وقال الشوا في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة "إن ما يدخل للقطاع من مساعدات إنسانية وغذائية قليلة جدا مقارنة بتلك الاحتياجات المتزايدة جراء العدوان الإسرائيلي والنزوح المتزايد خاصة في شمال القطاع، حيث هناك أكثر من 120 ألف مواطن لا يزالون صامدين في مخيم جباليا يتعرضون لأبشع أنواع العدوان من خلال قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عنهم بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا بحسب لوكالات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم من الخبراء - في ظل التوجه الإسرائيلي الواضح ضمن مخططات محددة لاستخدام التجويع سلاحا بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتابع قائلا" أن الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا الشهر قام بعملية اجتياح جديدة لمنطقة شمال قطاع غزة ومحاولات من أجل فرض واقع جديد من خلال هذا الحصار الذي يفرضه على المنطقة من أجل عزلها بشكل كامل وخاصة مخيم جباليا واستهداف مباشر لمنازل المواطنين بعد تهديدات الإخلاء التي فرضها على المواطنين الذين قرروا الصمود والبقاء في منازلهم ومراكز الإيواء".

وأشار إلى تعرض المنازل والمدارس لعمليات قصف مستمرة ومتواصلة من بينها المجزرة التي ارتكبت بالأمس لمدرسة "أبو حسين" بمخيم جباليا وراح ضحيتها حوالي 28 شهيدا وعشرات من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وشدد الشوا، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة الإبادة بأركانها المختلفة سواء بعمليات القتل المباشر أو بفرض المجاعة وقطع امدادات المياه ومنع دخول الوقود للمستشفيات والأدوية.