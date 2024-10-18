سيناتور فرنسي يعتبر اغتيال السنوار أمرًا خطيرًا.. ومسئول أمريكي يدعو لتجنب حرب إقليمية شاملة

قال نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، السيناتور أوليفيه كاديك، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "يحيى السنوار" أمر خطير للغاية ويحرك الأوضاع إلى منطقة لا يمكن الرجوع عنها.. في حين دعا المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، جميع الأطراف بالمنطقة إلى تجنب حرب إقليمية شاملة.

وأوضح السيناتور الفرنسي - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة - أن الهدف الأساسي من مؤتمر فرنسا لدعم لبنان، هو حشد المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني، مشددا على ضرورة وقف التصعيد وتطبيق الحلول الدبلوماسية لأنها المحرك الأساسي في جميع الاتجاهات لوضع حد فوري للضربات الإسرائيلية الغاشمة على لبنان.

وأشار إلى أن فرنسا لديها 1100 جندي بقوات اليونيفيل، مطالبا باحترام هذه القوات وعدم التعدي عليها، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي على قوات اليونيفيل يعد تعد سافر تجاه قرارت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها تضارب شديد في وجهات النظر، وأن فرنسا تبذل جهودا كبيرة للضغط على حكومة الاحتلال، بشتى الطرق من أجل الجلوس على مائدة المفاوضات وإيجاد حلول لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، منوها بأن فرنسا تتعاون مع الأمم المتحدة لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما أنها تقدم مساعدات إنسانية وطبية لغزة ولبنان، داعيا الاتحاد الأوروبي بذل أقصى جهد لتعزيز السلام في المنطقة بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وتنظم فرنسا في الـ 24 من أكتوبر الجاري، مؤتمرا دوليا لدعم لبنان وسيادته، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

أمريكيا، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة بعد مقتل السنوار، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب حرب إقليمية شاملة.

وأضاف ميتشل - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم - أن الولايات المتحدة ترى اغتيال يحيي السنوار، سيمثل فرصة للتقدم في عملية المفاوضات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي لم يتغير تجاه الحرب في غزة.

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على عدم اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع وحرب إقليمية شاملة.

ومن اسطنبول، دعا المشاركون في اجتماع صيغة "3+3" في جنوب القوقاز (أذربيجان، أرمينيا، جورجيا+ روسيا، تركيا، إيران) إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - عقب الاجتماع - إن الحديث دار كذلك عن الوضع مع اللاجئين الفلسطينيين وقوات حفظ السلام في لبنان، وفقا لموقع "روسيا اليوم" اليوم.