وزير الخارجية: الحروب في المنطقة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك عدوان على لبنان، وهناك احتمال لتوسيع رقعة الصراع لتشمل إيران، وهذا قد يؤدى إلى خطأ في الحسابات، وأي تهور قد يقود إلى حرب شاملة لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار في المنطقة، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى عملية التنمية والتعمير وتحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»،قائلًا:« للأسف هناك أطراف حريصة على التصعيد والعدوان وعلى أن تكون فوق القانون وألا تكون قابلة للمسائلة الدولية، وما يحدث أمر غير مسبوق فى تاريخ الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، أن لدينا حرب ضروس وعدوان مستمر و تجاوزنا العام الآن منذ اندلاعها ».

وتابع: «لدينا أكثر من 150 ألف قتيل وجريح، وأكثر من 1.7 مليون نازح داخلى داخل قطاع غزة ، يمثلون أكثر من 75% من سكان القطاع، ولدينا الآلاف من الفلسطينيين تحت الركام".