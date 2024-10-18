ليست طعما فقط.. 10 توابل تساعد على إنقاص الوزن

تُعدُّ التوابل جزءًا لا يتجزأ من المطبخ العالمي، حيث تضيف نكهات مميزة وتساهم في تحسين تجربة الطعام، ولكن، بالإضافة إلى دورها في تعزيز النكهات، تحمل العديد من التوابل فوائد صحية ملحوظة، خاصةً فيما يتعلق بجهود إنقاص الوزن، حيث تشير الأبحاث إلى أن بعض التوابل ليست مجرد مكونات تزيينية، بل تساهم بشكل فعّال في تعزيز عملية الأيض، تقليل الشهية، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ففي ظل تزايد الاهتمام بأساليب الحياة الصحية وتخفيف الوزن، أصبح دمج التوابل في النظام الغذائي خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يسعون لتحقيق وزن مثالي، فمن الفلفل الأسود إلى الزنجبيل، تفتح هذه التوابل أمامنا أبوابًا جديدة نحو فقدان الوزن بطريقة طبيعية ولذيذة،وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز التوابل التي تساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لما تم نشره بموقع "ميدلاين بلس" الطبي.

1- الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يُعرف باسم "بيبرين"، الذي يُعتقد أنه يُعزز من معدل التمثيل الغذائي. تشير الدراسات إلى أن الفلفل الأسود يمكن أن يُساعد في تقليل تكوين خلايا الدهون الجديدة، فمع إضافة القليل من الفلفل الأسود إلى وجباتك اليومية قد تُساعد في تحفيز عملية حرق الدهون.

2- القرفة

تعتبر القرفة من التوابل المعروفة بفوائدها الصحية، حيث تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويساعد ذلك على تقليل الرغبة في تناول السكريات المكررة، ووفقًا لدراسات، فإن القرفة قد تُحسن من حساسية الأنسولين، مما يُساهم في إنقاص الوزن.

3- الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من التوابل التقليدية التي تُستخدم في العديد من الثقافات، وتشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يُمكن أن يُساعد في زيادة حرق الدهون وتقليل الشعور بالجوع، كما يمكن استخدام الزنجبيل في تحضير الشاي أو إضافته إلى الأطعمة لتعزيز فوائده.

4- الكركم

تحتوي هذه التوابل على مادة "كركمين"، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاباتـ وتشير الدراسات إلى أن الكركمين يُمكن أن يُساعد في تقليل الدهون في الجسم ويعزز من فقدان الوزن، كما يمكن إضافة الكركم إلى الأطعمة والمشروبات لتعزيز الفوائد الصحية.

5- الشمر

يستخدم الشمر كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، لكن له فوائد أيضًا في إنقاص الوزن، ويعتقد أن الشمر يُساعد في تقليل الشهية ويعمل كمدر للبول، مما يُساهم في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

6- الثوم

يُعتبر الثوم من التوابل المفيدة في إنقاص الوزن، ويحتوي على مركبات تُساعد في زيادة حرق الدهون وتعزيز عملية الأيض، كما يمكن استخدام الثوم الطازج في الطهي أو تناوله بشكل مباشر لتحقيق أقصى استفادة.

7- الفلفل الحار

تحتوي الفلفل الحار على مادة "كابسيسين"، التي تُعتبر فعالة في زيادة معدل حرق الدهون، وتُظهر الأبحاث أن الكابسيسين يُمكن أن يُساعد في تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، مما يُعزز من جهود فقدان الوزن.

8- الكمون

يُعتبر الكمون من التوابل الشهية التي تُستخدم في العديد من الأطباق، وتشير الدراسات إلى أن الكمون يمكن أن يُساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وتحسين مستويات الدهون في الدم، فإضافة الكمون إلى الوجبات قد يُساعد في تعزيز فقدان الوزن.

9- المردقوش

تُستخدم المردقوش في تحضير الأطباق المتنوعة، ولها خصائص تساعد في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الشبع، ويمكن استخدام المردقوش في السلطات أو كتوابل للأطباق الرئيسية.

10- الكزبرة

تُعتبر الكزبرة من التوابل المفيدة في دعم عملية الهضم، مما يُساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتُظهر الأبحاث أن الكزبرة يمكن أن تُساعد في تقليل انتفاخ البطن وتعزيز عملية حرق الدهون.