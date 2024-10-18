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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر الوحيدة التي تعمل بجدية وإخلاص لوقف الحرب بالسودان

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص على وقف الحرب الدائرة في السودان، حيث أنها استضافت كل القوى السياسية السودانية والتي التقت جميعها لأول مرة. 
ولفت -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزايد علينا فأمن مصر من أمن السودان. 
وأكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن أي أكاذيب يزايد بها البعض على الدور المصري في السودان هي والعدم سواء.
 

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