ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مهندس سقط أثناء إصلاح ونش في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية مصرعه إثر سقوطه أثناء إصلاح عطل بونش محل عمله بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع مهندس داخل إحدى الشركات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أثناء إصلاح عطل بونش اختل توازنه وسقط متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصلاح عطل أختل توازنه أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمنطقة الصف بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة مصرع مهندس منطقة الصف