مصرع مهندس سقط أثناء إصلاح ونش في الصف

لقي مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية مصرعه إثر سقوطه أثناء إصلاح عطل بونش محل عمله بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع مهندس داخل إحدى الشركات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أثناء إصلاح عطل بونش اختل توازنه وسقط متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.