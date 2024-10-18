حماة الوطن ينظم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.. غدا

ينظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية وقيادات الحزب من مختلف المحافظات.

وقال الحزب في بيان له، أن 6 أكتوبر 1973 هي ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث، معنى التضحية والفداء، وتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحفظ مقدراته."

وأضاف البيان:" ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية."

وأكد الحزب في بيانه، أنه في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، لا يزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع المثل للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن.