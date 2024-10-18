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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فى ذكرى نصر أكتوبر.. «استعلامات المنيا» تكرم عددًا من أبطال القوات المسلحة وأسر الشهداء

فى ذكرى نصر أكتوبر
فى ذكرى نصر أكتوبر تكريم أبطال القوات المسلحة وأسر الشهد
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احتفلت الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان “انتصار العزيمة واستعادة الكرامة”، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية نصر أكتوبر، تأتي الاحتفالية ضمن فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان "،وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء.

شهدت الفعالية تكريم أبطال القوات المسلحة من المحاربين القدماء وأسر الشهداء، حيث تم توزيع شهادات تقدير ودرع الهيئة العامة للاستعلامات تكريماً لجهودهم وتضحياتهم، كما أكد المشاركون على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الوعي والعلم لمواجهة التحديات.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، قدمتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مدير الفرقة.

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