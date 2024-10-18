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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر لن تفرط في حصتها السنوية في مياه النيل

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر دولة كبيرة ولديها رؤية ثاقبة، ولا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل مصر الخصم من حصتها السنوية في مياه النيل. 


وشدد -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- على أن أي مساس بحصة مصر السنوية من مياه النيل غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف. 


وتابع «عبد العاطي»، أن مصر لديها الحق كاملًا في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لدينا، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا. 


وأكد وزير الخارجية، أن مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول، وندعم التنمية والمشروعات المائية طالمًا كانت توافقية، ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب.

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