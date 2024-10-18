صيدلية داخل المنزل.. 10 فوائد لشاي قشر الرمان

يُعتبر قشر الرمان أحد العناصر الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، حيث يحتوي على مركبات فعالة مثل البوليفينولات والفلافونويدات والقلويدات والتربينات، وتوفر هذه المركبات تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومدرة للبول، مما يجعل شاي قشر الرمان خيارًا مثاليًا للعديد من المشكلات الصحية، كما تشير الأبحاث إلى أن هذا الشاي يُعتبر علاجًا فعالًا لالتهاب الحلق، والتهاب اللثة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وتقدم لكم "البوابة نيوز"أبرز فوائد شاي قشر الرمان، وفقًا لما تم نشره بموقع "مايو كلينك" الطبي.

1- علاج السعال والبلغم: يُستخدم شاي قشر الرمان بشكل فعّال في تخفيف السعال القديم والتهاب الحلق، ويُمكن استخدامه كغرغرة لتخفيف الالتهاب، مما يجعله خيارًا مناسبًا للممارسات الطبية التقليدية.

2- خفض مستويات الكوليسترول : يُمكن أن يُساعد شاي الرمان في خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، وتحسين مستويات الكوليسترول الحميد، وتشير الدراسات إلى أن خصائصه المضادة للأكسدة قد تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3- مكافحة السرطان: أظهرت بعض الأبحاث أن شاي الرمان قد يُساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي و البروستات والأمعاء، ومع ذلك يُؤكد الخبراء على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه الادعاءات.

4- تحسين صحة الجلد: تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات في قشر الرمان في مكافحة مشاكل الجلد مثل حب الشباب، ويمكن استخدام شاي قشر الرمان كقناع للوجه أو مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة.

5- إزالة السموم ومنع قشرة الرأس: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشور الرمان على مساعدة الجسم في التخلص من المواد الكيميائية الضارة، كما يمكن استخدام قشر الرمان المطحون مع زيت الشعر لمنع قشرة الرأس وتساقط الشعر.

6- إدارة مستويات السكر: قد يُساعد شاي قشر الرمان في تقليل عوامل الخطر للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتشير الدراسات إلى أن 1000 ملغ من مستخلص قشر الرمان تُظهر تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يُساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة.

7- تحسين صحة الفم: يُستخدم شاي قشر الرمان في تعزيز صحة الفم، حيث يساعد في تقليل البكتيريا الضارة، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

8- تخفيف التوتر والقلق: تحتوي المركبات الموجودة في قشر الرمان على تأثير مهدئ، مما يساعد في تخفيف التوتر والقلق، و يُعتبر مفيدًا للصحة النفسية.

9- تعزيز المناعة: يُساعد شاي قشر الرمان في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، مما يُعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

10- تحسين الهضم: يساعد قشر الرمان في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.