إنقاذًا لها.. «الطفولة والأمومة» يوصي بإيداع فتاة عمرها 16 عامًا بإحدى دور الرعاية

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، تدخله في واقعة تم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعثور سيدة علي فتاة تبلغ من العمر ١٦ عام تدعي أنها حضرت من محافظة الاسكندرية لصديقة والدتها المتوفيه، حيث قامت باصطحابها بعد ان أقامت لديها لمدة شهر بمنطقة المعادي الي منطقة المرج.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه على الفور تم قيد بلاغ بالواقعة وتولى خط نجدة الطفل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم فحص الواقعه وإجراء بحث الحالة للطفلة من خلال إجراء المقابلة معها، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ( فريق التدخل السريع ) لتوفير دار رعاية للفتاة لحين الوقوف علي حقيقة ما تعرضت له وصحة ما ادعته بأن السيدة التى عثرت عليها جردتها من كافة مقتنياتها الشخصية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يراعي مصلحتها الفضلي.

وأضافت "السنباطي"، أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ مع التوصية بايداعها أحد دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشادت "السنباطي"، بدور النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام وسرعة الاستجابة لمساعدة الأطفال واخراجهم من حالة الخطر، كما اشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي لحرصها وسرعتها فى توفير مكان للطفلة بإحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتها.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يدخر جهدا ولا يتهاون ابدا في تقديم الحماية والمساعدة لكافة الأطفال المعرضين للخطر وفق مهامه المقررة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيمه، ووفقًا لقانون الطفل.

وناشدت "السنباطي"، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر او اى انتهاكات؛ وذلك من خلال التواصل على خط نجدة الطفل 16000 للابلاغ عن كل الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، منوهة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، فضلا عن التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.