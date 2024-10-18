خلافات على شراء محل وراء الشروع في قتل شاب بأبوالنمرس

أصيب شاب بكسر في الجمجمة إثر تعدي بقال ونجلته عليه بسبب خلافات على ثمن شراء محل تجاري في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شاب طرف أول وبقال ونجلته طرف ثان بسبب خلافات على ثمن شراء محل تجاري، تعدي فيه الطرف الثاني على الأول بالحجارة محدثا إصابته بكسر في الجمجمة، جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.