ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات على شراء محل وراء الشروع في قتل شاب بأبوالنمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب شاب بكسر في الجمجمة إثر تعدي بقال ونجلته عليه بسبب خلافات على ثمن شراء محل تجاري في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شاب طرف أول وبقال ونجلته طرف ثان بسبب خلافات على ثمن شراء محل تجاري، تعدي فيه الطرف الثاني على الأول بالحجارة محدثا إصابته بكسر في الجمجمة، جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة امن الجيزة النيابة العامة حافظة الجيزة جنوب محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة نشوب مشاجرة محافظة مشاجرة