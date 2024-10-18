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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط طن ونصف من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بسمالوط

ضبط طن ونصف من الدقيق
ضبط طن ونصف من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
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 أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط طن ونصف من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بمركز سمالوط، وذلك خلال حملة تموينية بهدف مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية و التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة الخبز .

  أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ان الحملة نفذت بالتعاون مع مباحث التموين في سمالوط،حيث تم ضبط الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية داخل ماكينة لطحن الغلال بناحية اطسا، بغرض بيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

  وفى سياق متصل، نفذت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري حملة تموينية بدائرة بندر المنيا أسفرت عن تحرير 4 محاضر  منها لحوم مذبوحة خارج المجازر و أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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