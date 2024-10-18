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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر حريصة على تطوير تعاونها مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية وليس للتآمر ضد أحد

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إننا نقدم الآن نموذجًا جديدًا للتنمية في أفريقيا، ومصر حريصة على مساعدة الأشقاء في القارة على التنمية.
وأكد -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن أفريقيا إحدى أهم الدوائر الحيوية للسياسة الخارجية المصرية. 
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه كان هناك حفاوة استقبال شعبيًا ورسميًا للرئيس السيسي في إريتريا، مشددًا على أن مصر حريصة على تطوير تعاونها مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التنمية وليس للتآمر ضد أحد.

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