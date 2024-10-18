وزير الخارجية: خطة لتوطين الصناعة ورغبة كبيرة من الشركات الدولية للاستثمار بمصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، أن الكل يعلم الآن أن لدينا خطة لتوطين الصناعة، وهناك رغبة كبيرة من الشركات الدولية للاستثمار في مصر.



وقال عبد العاطي-خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على رأس أوليات سياستنا الخارجية، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي حاضر دائما في محادثاتنا ومقابلاتنا الدولية.

