ضبط محام مزيف بعد النصب على سيدة بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالنصب على سيدة في مبلغ مالي بعد ايهامها بأنه يعمل لدي مكتب محامي شهير، بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تفيد بتعرضها للنصب من قبل أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى وايهامها أنه يعمل لدي مكتب محامي شهير والاستيلاء منها على مبلغ 30 ألف جنيه بدائرة القسم، وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.