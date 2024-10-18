«عبدالعاطي»: لا يجرؤ أي طرف على المساس بحدود مصر وسيادتها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إنه لا يجرؤ أي طرف على المساس بسيادة مصر على حدودها، وفرض الإرادة والقوة في المنطقة لا يمكن أن يحقق السلام والاستقرار.



وأكد -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن مصر واعية تمامًا لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة، حيث أن هي التي قادت عملية السلام في المنطقة، ولا يوجد سلام دون قوة تحميه.

وتابع «عبد العاطي»، أن جذب الاستثمارات الأجنبية مسألة مهمة بالنسبة لمصر، وهو ما يحتاج وجود سلام إقليمي، واقتصادنا أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الإقليمية، ويتم التحضير بداية العام المقبل لمؤتمر دولي كبير بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.