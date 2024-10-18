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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات قبل مواجهة سيراميكا

التدريب الأول للأهلي
التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات، اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أقيم المران على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

كانت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، يرافقها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

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