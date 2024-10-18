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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر واعية للمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر كانت واعية تمامًا بالمخطط الإسرائيلي، ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولاتزال هناك محاولات دؤوبة على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.


وأضاف  وزير الخارجية-خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية.
واستطرد وزير الخارجية: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وأن سلام تل أبيب مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أنه لا تهاون فيما يخص الحدود المصرية، ونتابع دائمًا الجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة.

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