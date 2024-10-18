وزير الخارجية لـ«كلام في السياسة»: المطالب غير الواقعية لإسرائيل ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، أن مصر حذرت في وقت مبكر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لافتًا إلى أننا كنا أقرب ما يكون من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية.



و أضاف -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن المطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار.



وتابع «عبد العاطي»: “للأسف نحن على مشارف حرب إقليمية شاملة، وهناك أطراف حريصة على التصعيد رغم أن المنطقة في أمس الحاجة إلى التنمية“، موضحًا أن هناك صدمة كبيرة من حالة العجز الدولي والدور الغائب لمجلس الأمن.