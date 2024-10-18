ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية لـ«كلام في السياسة»: المطالب غير الواقعية لإسرائيل ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، أن مصر حذرت في وقت مبكر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لافتًا إلى أننا كنا أقرب ما يكون من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية.


و أضاف -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن المطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار. 


وتابع «عبد العاطي»: “للأسف نحن على مشارف حرب إقليمية شاملة، وهناك أطراف حريصة على التصعيد رغم أن المنطقة في أمس الحاجة إلى التنمية“، موضحًا أن هناك صدمة كبيرة من حالة العجز الدولي والدور الغائب لمجلس الأمن.

إسرائيل إطلاق النار في غزة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري المصريين فى الخارج قطاع القنوات الإخبارية وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقف اطلاق النار في غزة