ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن لديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية رغم اختلافاتها.
وأضاف -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن هناك تقدير كبير من المجتمع الدولي للدور المصري.
وأكد «عبد العاطي»، أن سياستنا الخارجية تهدف إلى مصلحة المنطقة واستقرارها، مشددًا على أن الدور المصري واضح للغاية، فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان.
 

احمد الطاهري إسرائيل الدكتور بدر عبد العاطي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفي أحمد الطاهري بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة شراكات استراتيجية غزة والضفة الغربية وقف الاعتداءات الإسرائيلية