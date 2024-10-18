وزير الخارجية: مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن لديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية رغم اختلافاتها.

وأضاف -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن هناك تقدير كبير من المجتمع الدولي للدور المصري.

وأكد «عبد العاطي»، أن سياستنا الخارجية تهدف إلى مصلحة المنطقة واستقرارها، مشددًا على أن الدور المصري واضح للغاية، فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان.

