قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن وحدات الجيش الروسي تواصل هجومها على القوات الأوكرانية التي توغلت في المنطقة الحدودية من مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

ووفقًا لبيان للوزارة، الذي أورده وكالة "روسيا اليوم" الروسية، بلغت خسائر قوات العدو خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كورسك، أكثر من 505 عسكريين و15 قطعة من المركبات المدرعة، بينها دبابتان وعربتان قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وعشر مركبات مدرعة فضلا عن سبع قطع مدفعية من بينها مدفع هاوتزر إم 198 أمريكي الصنع وثماني شاحنات عسكرية.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي خسائر العدو خلال القتال على هذا الاتجاه، أكثر من 24367 عسكريا.

وخلال عملية تدمير التشكيلات الأوكرانية، صد الجيش الروسي هجومين مضادين للعدو في اتجاه زيليني شلياخ وليوبيموفكا خلال اليوم الماضي.

وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، تنفيذ عملياتها هجومية وهزمت التشكيلات الأوكرانية في المراكز السكنية ليوبيموفكا وسفيردليكوفو ومالايا لوكنيا ونوفي بوت وبليخوفو.

وقصف الجيش الروسي، تجمعات عناصر العدو ومعداته الحربية في منطقة كورسك. ودك الطيران الحربي الروسي مواقع العدو في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية، وتم بالصواريخ الميدانية التكتيكية استهداف مواقع تجمع احتياطي القوات الأوكرانية في المنطقة.

وبشكل إجمالي فقد نظام كييف خلال العمليات القتالية على هذا الاتجاه، أكثر من 24367 عسكريا، و167 دبابة، و79 مركبة قتال مشاة، و101 ناقلة جنود مدرعة، و952 مركبة قتالية مدرعة، و651 شاحنة، و200 قطعة مدفعية، و38 راجمة صواريخ، بما في ذلك تسعة من طراز هيمارس وستة من طراز MLRS الأمريكية، وكذلك 9 منصات دفاع جوي صاروخية، وخمس مركبات نقل وتحميل، و48 محطة حرب إلكترونية، وتسعة رادارات مضادة للبطاريات، وثلاثة رادارات للدفاع الجوي، و22 قطعة من المعدات الهندسية منها 13 مركبة إزالة الحواجز الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز UR-77، بالإضافة إلى ثلاث مركبات إصلاح واسترداد مدرعة.