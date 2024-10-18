ميسي يشارك في كأس العالم للأندية 2025

ميسي

اقترب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي وذلك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأحدثت أنباء دعوة نادي إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ضجة كبيرة في عالم كرة القدم.

ويرتدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شارة قيادة إنتر ميامي، منذ رحيله عن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

مشاركة ميسي في كأس العالم للأندية 2025

قاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي، حيث يُمنح للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيعلن عن قراره بدعوة إنتر ميامي الأمريكي رسميًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، الأمر الذي يضيف ليونيل ميسي إلى كوكبة النجوم التي ستتواجد في أمريكا في صيف العام المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن هذا القرار قد يعيد ميسي إلى مواجهة ريال مدريد من جديد وغيره من عمالقة أوروبا.

وأوضحت أن دعوة إنتر ميامي للمشاركة في مونديال الأندية 2025، كأفضل فريق في الموسم الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليكون نادي البلد المضيف.

ميسي

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أكثر من فريق عربي، على رأسهم: الأهلي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي.

ويعد انضمام إنتر ميامي الأمريكي، إلى قائمة المشاركين في مونديال الأندية، إضافة قوية للبطولة، خاصة مع وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوفه.

ومن المتوقع أن يعلن «فيفا» بشكل رسمي عن مشاركة إنتر ميامي في البطولة خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى تحديد هوية الفريق الأخير المشارك، والذي سيتأهل من خلال نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس 2024.

وتعتبر بطولة كأس العالم للأندية 2025 حدثًا تاريخيًا، حيث ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، مما يجعلها أكبر بطولة أندية في تاريخ كرة القدم .

كانت صحيفة «ماركا» الإسبانية، قد منحت أمس الخميس، ليونيل ميسي جائزة أعظم لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة في حفل خاص، حيث يعتبر اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم برصيد 46 لقبًا.