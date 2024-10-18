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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبد الغفور تنشر البوستر الدعائي لآخر عمل فني لوالدها

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور
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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي لمسلسل "نقطه سودة"، حيث يتصدر والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور البوستر الدعائي للعمل.

منشور الفنانة ريهام عبدالغفور 

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة:" آخر عمل فني لأبويا حبيبي الله يرحمه ويحسن إليه، اسألكم الفاتحة والدعاء".

ينتظر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم المشاركين في البطولة.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، أشرف عبد الغفور، وفاء عامر، ناهد السباعي، سارة سلامة، تأليف امين جمال، والإخراج محمد سلامة.

وأعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل مع المخرج هاني خليفة.

وكشفت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال مداخلة إذاعية لها، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج هاني خليفة، لما يتميز به من قدرات فى تقديم أفضل صورة للمثل الذى يعمل معه.

يشارك الفنانة ريهام عبدالغفور بطولة مسلسلها الرمضاني عدد من النجوم، أبرزهم الفنان إياد نصار والفنان فتحي عبد الوهاب.

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