القاهرة الإخبارية: وتيرة متصاعدة لعمليات حزب الله وقتلى وجرحى بإسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من حاصبيا جنوبي لبنان، إن هناك عدد من العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، باتجاه المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية، بلغت 12 عملية منذ صباح اليوم وحتى الأن.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من تراجع وتيرة العمليات والاشتباكات البرية في جنوب لبنان بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن قوات الحزب استهدفت بكثافة تجمعات لجنود جيش الاحتلال حاولت التسلل إلى الأراضي اللبناني.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أنه منذ صباح اليوم وحتى الأن، استهدف حزب الله تجمعين لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في «عيتا الشعب» بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني، كما استهدف 3 تجمعات لجنود الاحتلال في بلدة «كفر كلا» أثناء محاولات التسلل في ثلاث عمليات متتالية.

وأشار «سنجاب» إلى أن حزب الله نفذ سلسلة من العمليات تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية بشكل مباشر، بدء من رأس الناقورة في أقصى القطاع الغربي للجنوب اللبناني، مروراً بثكنة و مستوطنة زرعيت في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني، و أيضاًَ موقع يوآف في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي وتحديداً في منطقة الجولان السوري المحتل.

وتابع: «نفذ حزب الله سلسلة من العمليات النوعية، من بينها استهداف مدينة صفد في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، بسرب من المسيرات الهجومية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وفقاً لبيان حزب الله».