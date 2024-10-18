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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام المنيا يتفقد محطات الوقود وانتظام حركة نقل الركاب

السكرتير العام يتفقد
السكرتير العام يتفقد محطات الوقود و انتظام حركة نقل الركاب
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 قام اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها انتظام حركة نقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة، شملت: موقف المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد، موقف قرى شرق وغرب النيل، موقف مراكز شمال المحافظة، موقف جنوب مراكز المحافظة، وموقف المحافظات، وذلك للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، إلى جانب المرور على عدد من محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المعتمدة.

جاء ذلك  عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة، بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري على النحو التالي: 13.75 جنيهاً للتر بنزين 80، 15.75 جنيهاً للتر بنزين 92، و17 جنيهاً للتر بنزين 95، بينما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.50 جنيهاً، وغاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب.

رافق السكرتير العام خلال جولته عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأشرف فاروق مدير إدارة المواقف، ومسؤولون من مباحث المرور والتموين.
 

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