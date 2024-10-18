القاضية.. يد الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 06:51 م

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 26-25 في مباراة نصف نهائي البطولة التي تستضيفها المغرب، في الفترة من 9 الي 19 أكتوبر الجاري.

وعاد فريق يد الأهلي ريمونتادا قوية بعدما كان متأخراً بفارق 4 أهداف إلى الفوز بهدف على طريقة “القاضية ممكن”، ويصعد للنهائي في حملة الدفاع عن لقب البطولة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.