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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القاضية.. يد الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 26-25 في مباراة نصف نهائي البطولة التي تستضيفها المغرب، في الفترة من 9  الي 19 أكتوبر الجاري. 

وعاد فريق يد الأهلي ريمونتادا قوية بعدما كان متأخراً بفارق 4 أهداف إلى الفوز بهدف على طريقة “القاضية ممكن”، ويصعد للنهائي في حملة الدفاع عن لقب البطولة. 

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.

الاهلي والزمالك بطولة افريقيا لكرة اليد القاضية ممكن