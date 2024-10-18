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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي لـ "ميلوني": الحل الدبلوماسي يجب أن يتقدم على الحرب في لبنان

نجيب ميقاتي وجورجيا
نجيب ميقاتي وجورجيا ميلوني
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه رئاسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في السراي الحكومي، على ضرورة إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي في لبنان، مشددًا على أن الحرب والعنف والدمار لا يمكن أن يكونوا الحلول.

وجاء هذا التأكيد خلال زيارة ميلوني إلى لبنان، التي عبرت عن تضامنها مع لبنان وشعبه، مؤكدة دعم إيطاليا لدور قوات السلام الدولية في جنوب لبنان.

وخلال لقائهما، ناقش ميقاتي وميلوني العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وحول الحرب الدائرة في جنوب لبنان، شدد ميقاتي على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية، وطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل.

واعتبر ميقاتي أن الحل الدبلوماسي هو الأولوية لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن لبنان يعاني من هذه الحرب، ويتضرر من العنف والدمار الذي تُسببه.

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