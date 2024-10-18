عقوبات قاسية على نوتنجهام بسبب أحداث مباراة برايتون

شهدت أحداث مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون، التي أقيمت الشهر الماضي، تطورات مثيرة أثرت على مسار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات قاسية على كل من المدرب نونو سانتو ولاعب خط وسط فريق نوتنجهام مورجان جيبس وايت، وذلك على خلفية الأحداث التي تلت حصولهما على البطاقات الحمراء في المباراة.

إيقاف نونو سانتو

وقرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتنجهام لمدة 3 مباريات، وتغريمه 55 ألف جنيه إسترليني، وذلك بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه طاقم التحكيم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إيقاف جيبس وايت لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني بسبب تصريحاته المسيئة للحكم الرابع.

في المقابل، أعلن الاتحاد الإنجليزي تغريم مدرب برايتون فابيان هورزلر مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني، لكنه نجا من الإيقاف.

أحداث مباراة برايتون ونوتنجهام

واعترف كل من نونو سانتو وجيبس وايت وهورزيلر بالتهم الموجهة إليهم، وقبلوا العقوبات التي فرضتها لجنة تنظيمية مستقلة، كما قدم نونو اعتذاره عن تصرفاته، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة أي شخص.

تعود جذور هذه الأحداث إلى مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد كل من نونو سانتو وجيبس وايت وهورزلر ، بسبب اعتراضهم على بعض القرارات التحكيمية.