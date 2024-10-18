ننشر أمر إحالة 3 متهمين بضرب شخص حتى الموت داخل مصحة علاج إدمان فى الجيزة

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة في محكمة زينهم، الحكم على 3 متهمين باحتجاز شخص والإعتداء عليه بالضرب حتى الموت، واحتجازه داخل إحدى المصحات الغير مرخصة وآخرين، والاعتداء عليه بالتعذيب، حتى جلسة النطق بالحكم.

وجاء فى نص أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة، أن النيابة العامة تتهم “ محمود ع”،"يوسف ح"،"هاني ش"، لأنهم فى يوم الواقعة، اعتدوا على المجنى عليه سيف عربى، عمداً و أفضى ذلك إلى موته، بأن سددو إليه ضربات بأيديهم فأصابوه، ولم يقصدو بذلك قتله ولكن الضرب أودى بحياته.

وأضاف نص الإحالة في القضية رقم 5844 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين احتجزوا وآخرين مجهولين، المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، بأن كبلوه بأدوات “حبال”، داخل إحدى المصحات غير المرخصة، وكان ذلك مصحوبًا بتعذيب بدني بأن انهالوا عليه ضربًا محدثين إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، كما احتجزوا وآخرين "أحمد بديع"، دون أمر أحد الحكام، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

ووجهت لهم النيابة فى أمر الإحالة اتهامات ِبمزاولة مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل و بجدول الأطباء البشريين، وقاموا بمزاولة مهنة العلاج النفسي دون أن يكون أسمائهم مقيدة في جداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، كما أداروا نشاط “ منشأة طبية” بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصه، وكانت المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، كما حازوا و أحرزوا أدوات مما تستعمل فى الإعتداء على الاشخاص “دون مسوغ قانوني” من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه بذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية و الجنحة المؤثمه بالمواد 28،126/1،182/1 من قانون العقوبات وغيرها مما يخص مزاولة مهنة الطب، وتنظيم مهنة العلاج النفسي، وتنظيم المنشآت الطبيه، وعلى ذلك أمرت النيابة بإحالة القضية الى محكمة جنايات الجيزة، طبقًا لمواد الاتهام السابق ذكرها، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني والثالث الهاربين.

وجاء في قائمة أدلة الثبوت فيما يخص شهادة الشهود, أسرة المجني عليه أنه متعاطى للمخدرات، فاتفقوا على إرساله إلى إحدى مصحات العلاج، وأن المجني عليه توجه إلى المنشأة ليتلقى العلاج، وذلك بناء على اتفاق مسبق، ثم تبين بعد ذلك وفاة المجنى عليه، واتهم ذوى المجنى عليه المتهمين بالتسبب في وفاته.

وشهد معاون المباحث المسئول عن التحريات السرية في الواقعة، أن أسرة المجنى عليه اتفقوا مع المتهمين على إحضاره لتلقى العلاج والتعافى من الإدمان إلا أن المتهمين قاموا بتعذيبه، بتكبيل كلتا يديه وقدميه بالحبال لمنعه من الهروب.

و أقر المتهم الثاني بقيام المتهم الثالث وآخرين مجهولين بالتعدي على المجنى عليه، وذلك بتقييد حركته لمنعه من الهرب و إعطائه العقاقير الطبية رغمًا عنه.

وثبت في تقرير الصفة التشريحية، وجود عدة كدمات غير منتظمة الشكل منتشرة بأعلى بين الظهر ومحيط العين، وخلفية الأذن بالجهة اليسرى، وأسفل الساق اليمني، وسحجات غير منتظمه، وحشية الساعد اليسرى والكاحل وخلفية اليد اليسرى، وأعلى خلفية العضد الأيمن، وأماكن أخرى.