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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الإمارات يشارك في قمة "بريكس" ويلتقي بوتين في روسيا

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بعد غد الإثنين، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، يلتقي خلالها الرئيس الروسي ويشارك في قمة مجموعة "بريكس".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن الشيخ محمد بن زايد يبحث خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يشارك رئيس الإمارات - خلال الزيارة - في أعمال القمة الــ 16 لقادة دول مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتعد المشاركة الأولى للإمارات في القمة بصفتها عضوًا في مجموعة " بريكس".

بريكس روسيا زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان