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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تصل لبنان لبحث تطورات الأوضاع الراهنة

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
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أعلن مكتب رئاسة الوزراء في إيطاليا أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وصلت إلى العاصمة اللبنانية (بيروت) اليوم الجمعة؛ للاجتماع بنظيرها اللبناني، نجيب ميقاتي، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميلوني تعد بذلك أول مسئول غربي بارز يزور لبنان منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها البرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت ميلوني قد نددت باستهداف القوات الإسرائيلية لأعضاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ووصفت الوضع بأنه "غير المقبول".

وتضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من خمسين دولة، بما في ذلك إيطاليا التي لديها قوة يبلغ قوامها 1068 جنديًا في لبنان.

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