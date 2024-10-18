الأممي للسكان: الأطفال النازحون في لبنان لا يعيشون في أماكن مؤهلة

قالت باميلا دي كاميلو، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان، إن الموقف الراهن في لبنان حرج للغاية خاصة في الجنوب إذ يمكن القول إن الأمر كارثي بالنسبة للنزوح الداخلي، وكل البلاد تأثرت بما حدث في لبنان.

وأضافت «كاميلو»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن فريق عمل المكتب الأممي بلبنان، يعمل في أحد الملاذات في بيروت حيث رصد الكثير من المعاناة، مشيرة إلى أن النازحين خسروا منازلهم ومصدر دخلهم وظلوا يتحركون من مكان لآخر يواجهون كل المخاطر المصاحبة لهذه التحركات بالإضافة إلى أن الأطفال لا يستطيعون دخول المدارس ويعيشون في ملاذات غير مؤهلة بشكل تام.

وأكدت أنه فيما يتعلق بالوضع الصحي، فإن القطاع الصحي بلبنان شهد تدهورا كبيرا كما أن النزوح الكبير في الجنوب قد يؤدي إلى مزيد من المخاطر بسبب هذا الصراع، لافتة إلى أن النازحين لديهم الكثير من المخاوف.

وأوضحت أن المكتب الأممي في لبنان مستمر في مناصرة كل الحقوق وفقا للقانون الإنساني الدولي، كما أن زيادة علميات القصف وتداعيات الصراع يؤدي إلى تدهور الحالة الأمنية ويؤثر على البنية التحتية الصحية كما أن الكثير من المرافق الطبية أغلقت والكثير من المستلزمات الطبية والإمدادات أصبحت غير متوفرة.