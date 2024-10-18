أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يريد إطالة الحرب في لبنان وغزة

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الظروف غير مهيئة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل الأسرى في هذا الوقت الحاسم للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يخوض حربا في جنوب لبنان، والشارع الإسرائيلي معه في هذه الحرب كما أن الأحزاب تؤيده في معارضة حزب الله.

وأكد أنه لا يوجد إجماع داخل حكومة الاحتلال على موضوع الصفقة وتبادل الأسرى لأن الوزراء ليسوا معنيين بالإفراج عن أسرى الفلسطينيين، وإيقاف الحرب في هذا التوقيت.

وأوضح أن نتنياهو ليس مستعدا لخلق متاعب لنفسه في هذا التوقيت داخل حكومته أو إعادة ملف الأسرى إلى الشارع الإسرائيلي لجعل المعارضة تقف خلفه في هذه الحرب.

وتابع «رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يريد إطالة الحرب لأقصى مدى زمني، ويستغل عدم وجود إدارة أمريكية ضاغطة عليه، المرشحون للرئاسة لا يستطيعون الضغط على نتنياهو في هذه الفترة قبل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات سيكون لمن يفوز من المرشحين موقف واضح من الاعتداءات الإسرائيلية».