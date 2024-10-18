رئيسة الوزراء الإيطالية: استهداف قوات يونيفيل أمر غير مقبول

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع لبنان لمواجهة تداعيات الحرب على المدنيين.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية - خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، يجب استخدام كل الآليات لوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دعم دولتها كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان بشكل فوري.

و أوضحت “جورجيا”، أن استهداف قوات يونيفيل أمر غير مقبول ونطالب الأطراف كافة بعدم المساس بجنودها، مؤكدة على أهمية قوات يونيفيل، حيث أنها أسهمت على مدار سنوات في دعم استقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لذا يجب دعم قوات يونيفيل للحفاظ على سلام واستقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية.