ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيسة الوزراء الإيطالية: استهداف قوات يونيفيل أمر غير مقبول

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع لبنان لمواجهة تداعيات الحرب على المدنيين.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية - خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، يجب استخدام كل الآليات لوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دعم دولتها كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان بشكل فوري.

و أوضحت “جورجيا”، أن استهداف قوات يونيفيل أمر غير مقبول ونطالب الأطراف كافة بعدم المساس بجنودها، مؤكدة على أهمية قوات يونيفيل، حيث أنها أسهمت على مدار سنوات في دعم استقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لذا يجب دعم قوات يونيفيل للحفاظ على سلام واستقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

إسرائيل إطلاق النار في غزة تصريف الأعمال حكومة تصريف الأعمال رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني غزة ولبنان وقف إطلاق النار في لبنان وقف اطلاق النار في غزة قوات يونيفيل