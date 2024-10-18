دينا أبو زيد: تواجد الفنان بين جمهوره علي التيك توك ضروري ولكن بشروط

أكدت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد أستاذ إعلام، أن وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وأنواعها وتطبيقاتها أصبحت متواجدة بشكل كبير في حياتنا اليومية نظرا للطفرة التكنولوجية التى نعيشها في ظل الثورة التكنولوجية الرابعة.

وأضافت «أبو زيد»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه خلال الفترة الماضية أصبح تطبيق التيك توك هو المنصة الرائجة للبث والفيديوهات، فضلًا عن كونه يمزج ما بين المتعة والترفيه، حيث استطاع جذب شريحة كبيرة من صناع المحتوى للتربح عبر فيديوهات وبث مباشر.

وتابعت: «بالنسبة لبعض الفنانين الذين انتشروا مؤخراً بكثرة علي تطبيق التيك توك نجد أنهم تواجدوا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مثلما شاهدنا في وقت سابق عندما يقدم أي فنان عملا جديداً أو أغنية جديدة يصبح أيضاً تواجده في البرامج التليفزيونية والصحافة هام للغاية ولكن في الوقت الحالي مع وجود الإعلام الرقمي والجديد واستخداماته الكثيرة فأصبح تواجد الفنان علي السوشيال ميديا جزءا من ترويجه والدعاية لأعماله الفنية».

وأشارت، أن المنصات الإلكترونية أصبحت لها شعبية كبيرة في المشاهدة فبالتالي وجود أي فنان على تلك النوعية من التطبيقات لا يعد شيئا سلبياً بل ضرورة خاصة أنه من الضرورة أن يتفاعل مع جمهوره في المكان الذي يتواجد فيه.

وأوضحت أن هناك نقطة هامة للغاية حول كيفية تواجد الفنان على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة التيك توك، فإذا تم استخدام هذا التطبيق للترويج لأعماله أو التواصل مع جمهوره فهذا الشكل إيجابي.

واستدركت بقولها: لكن عندما يظهر النجم بشكل يثير إنزعاج وانتقادات الجمهور وخارج نطاق الأخلاقيات المتعارف عليها خارج عاداتنا وتقاليدنا وفي هذه الحالة يفقد قيمته ومصداقيته، فعلينا الأخذ بالاعتبار حتي لا نخرج عن قيمنا ونشر رسائلنا بشكل سليم يليق بثقافة بلدنا.