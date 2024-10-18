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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ميقاتي: نرفض التهديدات الإسرائيلية لقوات "يونيفيل"

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إننا مستعدون لنشر الجيش اللبناني في الجنوب لأداء مهامه بالتعاون مع قوات يونيفيل.

وشدد ميقاتي - خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على ضرورة الالتزام الكامل من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الأممي 1701 ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية.

وأعرب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، عن رفضهم للتهديدات الإسرائيلية لقوات يونيفيل، والتي تشكل انتهاكاً واضحاً للقرارات الدولية.

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