إلهام يونس: أدعو الفنانين إلي التريث في المحتوي المقدم عبر "التيك توك" حفاظاً علي الهوية المصرية

قالت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام، إن التطبيق الصيني الشهير «التيك توك» انتشر في الفترة الأخيرة انتشارا كبيرا للغاية، وأصبح مستخدمو هذا التطبيق ليس فقط الشباب والجمهور العادي، بل تم اختراقه من قبل بعض الفنانين ومشاهير المجتمع وتفاعل معه عدد كبير من الشخصيات العامة.

وأضافت «يونس» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الفترة الحالية شهدت دخول عدد كبير من النجوم والفنانين إلي التطبيق كبديل عن أعمالهم الدرامية وتعويض عن غيابهم بشكل قوي.

وأكدت، أن بعض الفنانين المتواجدين علي منصة التيك توك تربحوا مكاسب مالية جيدة وحققوا خلال هذا التواجد أهداف أهمها صناعة التريند الخاص بهم والحفاظ علي مكانتهم في ذاكرة الجمهور.

وتابعت: «أي فنان عندما يبتذل مجموعة من التصرفات والسلوكيات لكي يحرص علي أكتساب التريند والتواجد فأنه يفقد قيمته خاصة أنه رمز من الرموز الثقافية في المجتمع ويقلل من مصداقيته في نظر جمهوره لأن أرتكب سلوكيات تنافي القيم والثوابت المجتمعية».

واختتمت الدكتورة إلهام يونس حديثها قائلة: أدعو كل الفنانين إلي التريث والتروي في انتقاء المضمون الذي يخرجون به على أي تطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصاً على نجوميتهم ورمزيتهم وتواجدهم بشكل يليق بالفن المصري والثقافة المصرية الأصيلة.