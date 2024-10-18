رئيس إيران: عضوية "بريكس" فرصة لتحسين مستوى معيشة شعوب الدول الأعضاء

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، على أهمية انضمام إيران إلى مجموعة "بريكس" واعتبرها "أمرًا مهمًا للغاية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن استثمار الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها المجموعة سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة سكان الدول الأعضاء.

ويرى الرئيس بزشكيان أن مجلس رجال الأعمال في "بريكس" يشكل قاعدة مهمة لتطوير العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، واستخدام الإمكانيات التجارية المشتركة لبناء شبكة تلبي احتياجات الدول الأعضاء.

ووصف الرئيس الإيراني انضمام إيران إلى "بريكس" بأنه "خطوة مهمة للغاية" ستساعد في تحسين مستوى معيشة سكان الدول الأعضاء من خلال استغلال الإمكانيات الضخمة للمجموعة.

وأكد الرئيس بزشكيان أن مجلس الأعمال في "بريكس" سيعمل على تحديد مجالات التعاون التجاري، وفتح المجال للاعبين للاستثمار المباشر، والتعامل مع الاحتياجات المشتركة، وبالتالي تشكيل بيئة جديدة في مجال الاقتصاد والتجارة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن انضمام إيران إلى "بريكس" سيفتح الباب لحل العديد من المشكلات ومواجهة التحديات، خاصة تلك التي تتعلق باستخدام الدولار الأمريكي كسلاح للعقوبات.

وتطرق الرئيس بزشكيان إلى دور "بريكس" في تسهيل التجارة، وتوفير إمكانيات جيدة لتعزيز العلاقات، والاستفادة من تبادل البضائع، والتخلص من سياسات الهيمنة والعقوبات غير القانونية.

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية تجنب العقوبات التي تدينها إيران ودول "بريكس"، وأكد أن المجموعة تعمل على إيقاف السياسات أحادية الجانب التي تؤثر على سكان الدول التي تعاني من هذه العقوبات.

وختم الرئيس بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن لجنة الأعمال في "بريكس" تمثل نموذجًا جيدًا لفتح الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التجارة، وتوطيد أواصر العلاقات بين شعوب الدول الأعضاء.

ويأتي هذا المنتدى قبل أسبوع من انعقاد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، حيث تتولى روسيا رئاسة المجموعة لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في عام 2006، وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقد انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا إلى "بريكس" منذ بداية عام 2024.