أستاذ علوم سياسية: المجتمع الدولي يصمت على مجازر الاحتلال لأنه يرى المقاومة إرهابًا

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن نظرة الغرب لحركة المقاومة الفلسطينية، على أنها إرهابية، هي سبب صمت المجتمع الدولي على مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف"سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن "نتنياهو" يدمن فكرة شراء الوقت، وإطالة أمد الحرب، من أجل مصلحته الشخصية والهروب من المساءلة.

ونوه بأن الحكومة الإسرائيلية تضرب بالقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية مرتبطة بصمود الشعب الفلسطينى، الصامد حتى هذه اللحظة.

وأكد أنه من المهم أن يكون للحركة رأس، ولديها سيناريو مستمر للمقاومة في قطاع غزة، وبالتالي استراتيجية المقاومة تتضمن كيفية التعامل مع ما يحدث في غزة بعد اغتيال "السنوار".