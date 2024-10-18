محافظ جبل لبنان: نمر بأكبر أزمة إنسانية وميدانية وأكبر نزوح فى تاريخ بلادنا

أكد محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوى أن لبنان يمر بأكبر أزمة إنسانية وميدانية وأكبر أزمة نزوح فى تاريخها، وإذا استمرت أكثر من ذلك سيكون لها تداعيات أكثر تفاقما.

وقال القاضى مكاوى فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية "اليوم ونحن على مشارف فصل الشتاء هناك عدد كبير من النازحين فى محافظة جبل لبنان يتمركزون فى مناطق جبلية مرتفعة بالتالى تكون درجات الحرارة بها منخفضة جدا، حيث إن النازحين يتواجدون فى مدارس غير مجهزة طوال اليوم لملائمة ظروف الطقس البارد".

وأضاف "نحتاج إلى كل أنواع المساعدات لمواجهة العدد الكبير من النازحين، لكن الأولوية - الآن - للمواد الغذائية والأدوية"، منوها بأن الدول العربية الشقيقة أرسلت العديد من الدعم فى المواد الغذائية والمواد الطبية؛ لكننا بحاجة إلى كميات أكبر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل إدارة محلية من أجل توزيع تلك المواد التى تصلنا حتى يكون هناك عدالة فى التوزيع، الا أن التحدى الكبير الذى يواجهنا حاليا هو كيفية ملائمة ظروف الطقس البارد حتى لا تتفاقم الأمور فى هذا المجال، مبينا أنه يتم التنسيق بيننا وبين كل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية فى لبنان من أجل توفير الموارد من خلال غرف العمليات الموجودة فى المحافظة والتى تتصل بغرفة عمليات مركزية فى بيروت.

وأوضح أنه بعد رصد حالة كوليرا بين النازحين؛ هناك تخوف من انتشار الأمراض والأوبئة فى ظل هذا العدد الكبير للنازحين، لكن الوضع اليوم يظل فى إطار المقبول بالنسبة لهذا العدد؛ حيث يوجد فى مراكز الإيواء فى المحافظة حوالى 72 ألف نازح.