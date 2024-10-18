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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في المران الأول بالإمارات

الخطيب مع محمد رمضان
الخطيب مع محمد رمضان في تدريبات الأهلي
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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الكريكت في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداد لخوض مرانه الأول في الإمارات قبل بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20  إلى 24  أكتوبر الجاري.

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بعثة الفريق لدعم ومساندة اللاعبين في التدريب الأول قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري. 
من المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.
كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

محمود الخطيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري بالإمارات