الصحة العالمية: إصابة 62 شخصاً منهم 15 حالة وفاة بفيروس ماربورج في رواندا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار مرض فيروس ماربورج ، حيث تم الإبلاغ عن 62 حالة إصابة، منهم 15 حالة وفاة في رواندا "بمعدل وفيات 24.2% "، وشفاء 43 حالة، وجاري حالياً تتبع المخالطين، حيث يتم متابعة أكثر من 800 مخالط اعتباراً من 14 أكتوبر 2024.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم نشر فريق من منظمة الصحة العالمية للإجراءات الوقائية ودعم الاستجابة داخل البلاد عبر إدارة الحوادث، علم الأوبئة، والعمليات الصحية، وإدارة الحالات، والخدمات اللوجستية الصحية، وبحوث اللقاحات، وتنسيق الشركاء والوقاية من العدوى ومكافحتها.



يذكر أن هذا المرض تفشي في 11 أكتوبر 2024، حيث تم الإبلاغ عن 4 حالات إضافية، وتم تأكيده مختبريا " في رواندا، بتاريخ 17 أكتوبر 2024، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 62 حالة، بما في ذلك 15 حالة وفاة "بمعدل وفيات نحو 24.2%"، ومعظم الحالات كانت من المقاطعات الثلاث في مدينة كيغالي.

ويرجع بداية هذا الفيروس إلى 27 سبتمبر و حتى 17 أكتوبر، حتى تعافت 43 حالة مؤكدة، وتتلقى الحالات الأربع المتبقية الرعاية في مركز العلاج المخصص لفيروس ماربورج.

ويمثل العاملون الصحيون من مرافقين صحيين في كيغالي أكثر من 80% من الحالات المؤكدة، وكانت جميع الحالات المؤكدة الحديثة المبلغ عنها خلال الأسبوع الماضي مرتبطة بالمستشفيات في كيغالي، وحتى 17 أكتوبر 2024، تم إجراء ما مجموعه 4486 اختبارا لفيروس ماربورج، مع اختبار ما يقرب من 200-300 عينة يومياً في المركز الطبي الحيوي في رواندا.

ويجري تتبع المخالطين، حيث يتم متابعة أكثر من 800 مخالط حتى 14 أكتوبر 2024.

وقد أكمل المخالطان اللذان سافرا دوليا ، إلى بلجيكا وألمانيا، فترة المتابعة التي استمرت 21 يومًا ولم يعد يمثلان خطراً على الصحة العامة.

ولا يزال مصدر تفشي المرض قيد التحقيق، وسيتم تقديم معلومات إضافية عند توفرها.