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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
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أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الفيحاء على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الفيحاء، ويعاونه الثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو وسالم الدوسري.

ويغيب الحارس المغربي ياسين بونو عن تشكيل الهلال في مباراة اليوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة الوصيف حتى الآن، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: محمد اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم

خط الهجوم: ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري.

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