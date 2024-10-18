خبير عسكري: اغتيال السنوار لن يؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية لحماس

قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الذي حدث في اغتيال يحيى السنوار بين انتصار إسرائيلي على عملية 7 أكتوبر ولكن فيديو المسيرة الإسرائيلية الذي تداوله الإعلام الإسرائيلي أظهرت السنوار كبطل يقاتل بالعصايا بعد نفاد ذخيرته، قائلًا: «ياريت كل الزعماء الذين مروا على فلسطين كانوا مثل السنوار».



وأضاف «بالوجي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة حماس لن تتوقف بعد استشهاد يحيي السنوار ولن تتأثر قدراتها العسكرية وهذا ما يثبته التاريخ العريق للمقاومة الفلسطينية انه بعد كل زعيم يقتل يأتي الأشرس منه، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى 10 أيام لكي نرى ما الذي سيحدث من وتيرة التصعيد في غزة وما هو رد حماس على اغتيال السنوار.



وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: « الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم الأمني الاستخباراتي والطيارات الحربية لإسرائيل»، مشيرًا إلى أن مقتل حسن نصر الله كلف الاحتلال الكثير عكس اغتيال السنوار الذي جاء عن طريق الصدفة.