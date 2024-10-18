سامى عبد العزيز: اختراق الفنان عالم التيك توك بمحتوى غير لائق يقلل قيمته

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق ظاهرة انتشار بعض من الفنانين وتقديم محتوي علي التيك التوك يعد أنعكاس علي تدني المستوي الثقافي والمعرفي لمثل هؤلاء النجوم.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: السؤال هنا يبقي هل كل لاعب كرة يستطيع أن يكون حكما أو معلقا أو محللا أو مدربا، فبالتالي كل فنان يعتدي على مهنة لا يمتهنها فهو يهين نفسه ومن يشاهدونه يضحكون من داخله.

وأكد أن الفنان دائماً وأبداً صاحب رسالة واختراق بعض من الفنانين عالم التيك توك بمحتوي غير لائق فهذا يقلل من مصداقيته وقيمته؛ مشيرًا إلى أن أي مضمون دون المستوى يقدمه الفنان فهو دلالة على عدم الوعي وعدم تقدير لفنه ويصبح مصدر دخل لهم بديلا للأعمال الفنية رغم أن يحصل على مبالغ باهظة مقابل أعماله، فأين احترامه لمهنته الأساسية؟ وأكد بعض الفنانين وخاصة الجيل الجديد يفتقدون الدهاء.